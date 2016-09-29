Обнаружили диких зверей местные жители. Они накормили косолапых морковкой и вызвали полицию. Одна из очевидцев Екатерина Степанова в этот день пришла в парк со своими детьми, чтобы устроить для них фотосессию на фоне жёлтой листвы. А в итоге семейный альбом пополнят снимки с медведями.

– Когда мы их увидели, медвежата с аппетитом ели морковь, было видно, что очень голодные, – рассказала женщина Metro. – Вели они себя не агрессивно, были в ошейниках. Один даже дал себя унести в машину полиции. По сотруднику полиции было видно, что ему не легко, медвежата такие уже… не маленькие. А второй не дался, встал на задние лапы, стал рычать и махать передними лапами.

Правоохранителям всё же удалось увезти животных в отделение, где их осмотрел ветеринар. После чего мишек передали в центр передержки Департамента природопользования города Москвы.

– Примерный возраст медвежат - 7-8 месяцев, – рассказали Metro в пресс-службе. – Но из-за того, что хозяин, скорее всего, содержал их в тесных условиях и недостаточно кормил, они выглядят меньше своего возраста.

На ошейниках медвежат отсутствовали опознавательные знаки, поэтому хозяин пока не установлен. Но этим сейчас занимается полиция. Они ищут хозяина и устанавливают обстоятельства, при которых медвежата могли оказаться в лесу.

– Это мальчик и девочка, – рассказали Metro в центре передержки "Простар+". – Они худоватые, а по возрасту времени должны быть уже упитанными. Это говорит о том, что их плохо кормили. А откуда они, непонятно. И никто не переживает. А медведи уже должны готовиться к спячке. И они должны быть упитанными за лето, а такого нет. Будем их откармливать, но в этом году они в спячку уже не впадут.

Но зоологи успокаивают. Ничего страшного не случится из-за того, что мишки пропустят одну спячку.

– Если их кормить, то всё будет хорошо, – обнадёжил зоолог Илья Володин. – Спят медведи зимой, потому что есть нечего.

Сейчас медвежата на карантине. Чувствуют они себя хорошо и отъедаются яблоками, кашей, мёдом и сгущенкой. По данным Департамента природопользования сообщения о найденных животных к ним поступают ежедневно.

– Это как экзотические птицы, животные, рептилии (попугаи, ящерицы, змеи) так и редкие, краснокнижные виды животных и птиц (соколы) или так называемые "охотничьи виды", такие, как медведь или лиса, – пояснили в пресс-службе. – Ситуации бывают самые разные.. Животные или убегают сами и теряются, или их выбрасывают нерадивые хозяева.. Также бывают ситуации, когда животных и птиц изымают из незаконного оборота - например, в контактных зоопарках, у уличных фотографов.

В свою очередь зоозащитники говорят, что выкидывают диких животных и аниматоры, когда кончается сезон. Их не заботит, что звери или птицы успели привыкнуть к человеку, и для жизни в дикой природе они не приспособлены.

– Лошадей покатушники выкидывают, либо на мясо сдают, – рассказала Metro ведущий специалист Московского общества защиты животных Наталья Базаркина. – Обезьян находили, подростка льва, крокодил две недели жил у меня в ванной, его рыбаки выловили в Лихоборке (река в Подмосковье – Прим. ред.). Аниматорам не выгодно кормить животных в "засушливую" зиму, проще выкинуть старых, а весной купить новых животных.