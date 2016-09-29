В результате опроса 39% счастливчиков признались, что едут в офис не более 30 минут, а ещё 36% – около 1 часа. При этом больше всего везёт жителям жителям Красноярского края. 73% из них рассказали аналитикам, что проводят в пути лишь 30 минут. А вот сложнее всего приходится жителям Московской области. 42% из них проводят в дороге от 1 до 2 часов, и ещё 7% – от 2 до 3 часов.

Добираются до работы россияне по-разному, все зависит от качества дорог, погоды, доходов и расстояний, которые нужно преодолеть. Так, чаще всего используют личный автомобиль жители Татарстана (59%) и Челябинской области (57%). Самым «велосипедным» регионом оказался Пермский край (6%), а вот пешком до работы добираются чаще всего жители Ростовской области (17%).

Чтобы не скучать в дороге, наши соотечественники придумывают для себя разные занятия. Самым популярным оказалось прослушивание музыки или радио. Так ответили 57% респондентов. С большим отрывом, но на втором месте оказалось препровождение времени в Интернете, на третьем – чтение книг.