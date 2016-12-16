18 декабря жители Нового Девяткино выйдут на пикет с призывами построить бесплатную объездную дорогу в обход Мурино и Нового Девяткино в створе Пискаревского проспекта.

Транспортная проблема в районе назрела уже давно. Здесь несколько лет массово строятся многоквартирные дома, но ситуация с дорогами не меняется. Жители Нового Девяткино часами стоят в пробках по дороге на работу и обратно.

Вопрос строительства объездной трассы властями Ленобласти поднимался не раз и даже звучали заявления, что частично на трассу деньги даст федеральный бюджет. Но недавно появились сообщения, что дорога будет построена по схеме государственного-частного партнерства (как ЗСД) и станет частично платной.

- Мы понимаем, что строительство платной дороги не сможет решить проблему пробок на Токсовском шоссе, - рассказали Metro активисты, организаторы митинга, - Для автомобилистов плата будет крайне обременительна, водители просто не будут пользоваться дорогой. Как итог, окупаемость проекта достигнута не будет, а пробка не уменьшится.

На пикете 18 декабря жители поселка планируют сбор подписей под обращением к президенту РФ с просьбой выделить средства из бюджета на строительство объездной дороги на полностью бесплатной основе.

- Мы рассчитываем, что придет порядка 100 человек, - отметили организаторы акции, - Мы приглашаем на акцию всех неравнодушных - подойти, посмотреть и послушать может кто угодно. Тем более, место проведения пикета традиционно используется местными жителями как место для прогулок с детьми и не только. Пикет согласован с властями.

Акция пройдет 18 декабря - начало в 12 часов, место - площадка летнего театра по улице Озерная в Новом Девяткино.