Москвичи смогут полюбоваться суперлунием в воскресенье, 16 октября.

Как сообщили в столичном планетарии, это будет первое суперлуние 2016 года. "Луна в это время будет находиться очень близко от Земли и будет крупнее и ярче, чем обычно", – пояснили ТАСС в планетарии.

Согласно прогнозу Гидрометцентра РФ, в ночь на 16 октября в столице будет облачно с прояснениями, температура воздуха составит от минус двух до плюс трех градусов.

Астрономы подсчитали, что в среднем такое явление можно наблюдать на Земле примерно раз в 144 дня. Это событие не оказывает особого влияния на Землю, но вызывает более сильные приливы. Суперлуние всегда отличается своей красотой, но не все суперлуния одинаковы. В некоторые моменты диск Луны максимально большой и выраженный, в некоторые не очень, но всегда Луна ярче и больше, чем обычно.

Наблюдать за такой Луной можно и в городе, и на природе, главное условие - отсутствие облачности. Контуры рельефа Луны в этот период хорошо заметны невооруженным глазом, а с помощью бинокля получится разглядеть лунные моря и кратеры.

Как пояснили в планетарии, научного термина "суперлуние" не существует.

Но в обиходе так называют полнолуние, которое происходит в период перигея, то есть когда Луна оказывается на ближайшей к Земле точке своей орбиты. Следующее суперлуние будет 14 ноября, а третье – 14 декабря.