Жители города Верхний Уфалей Челябинской области засняли на видео столб из песка и пыли. Смерч внезапно возник посреди улицы и довольно быстро исчез.

Видеозапись природного явления очевидцы сделали 16 августа и выложили в социальной сети "ВКонтакте", но местные СМИ обратили на неё внимание на этой неделе, и запись стала набирать популярность.

Столб поднялся на высоту седьмого-восьмого этажа и вскоре исчез, не причинив горожанам никакого вреда.

В последние месяцы жители региона стали часто замечать непривычное для себя природное стихийное явление.

Ранее вихрь был замечен 4 августа над Первым озером в Челябинске.

18 апреля очевидцы засняли смерч из дыма во время сжигания сухой травы под Копейском.

Необычное природное явление в Челябинске также наблюдали 6 мая и 11 июля.