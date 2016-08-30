Жители города Верхний Уфалей Челябинской области засняли на видео столб из песка и пыли. Смерч внезапно возник посреди улицы и довольно быстро исчез.
Видеозапись природного явления очевидцы сделали 16 августа и выложили в социальной сети "ВКонтакте", но местные СМИ обратили на неё внимание на этой неделе, и запись стала набирать популярность.
Столб поднялся на высоту седьмого-восьмого этажа и вскоре исчез, не причинив горожанам никакого вреда.
В последние месяцы жители региона стали часто замечать непривычное для себя природное стихийное явление.
Ранее вихрь был замечен 4 августа над Первым озером в Челябинске.
18 апреля очевидцы засняли смерч из дыма во время сжигания сухой травы под Копейском.
Необычное природное явление в Челябинске также наблюдали 6 мая и 11 июля.