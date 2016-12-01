В Уфе жители аварийного двухэтажного дома, расположенного на улице Шота Руставели, организовали свой Mannequin Challenge на злобу дня, показав, в каком ужасающем состоянии находится место, где им приходится жить. Их ролик перекликается с флешмобом депутатов Госдумы, в котором, среди прочих, приняли участие башкирские политики — Рима Баталова и Инга Юмашева.

"У нас нет горячей воды", – появляется надпись в начале ролика на фоне застывшей девушки в розовом халате, стоящей возле раковины с посудой в руках. Тут же сцена меняется, и мы уже видим депутатов Госдумы в красивом, ухоженном здании.

"Дом признан аварийным ещё в 2011 году!" – это уже новая информация от создателей ролика. Теперь в кадре появляются коридорные стены, с которых частично обсыпалась штукатурка, и обшарпанный, древний паркет. На контрасте показывают кафельный пол в здании Госдумы РФ.

"Сегодня на нас обваливался потолок", – сокрушаются жители дома. "Провалился пол" – теперь в кадре появляются две большие дыры в паркете. "Мы тут гниём с детьми-инвалидами", – продолжают свой рассказ жители дома. "По словам местных властей, мы уже давно расселены", – уверяют создатели ролика, демонстрируя всё новые и новые кадры из злополучного дома.

Оказалось, что жители дома 70/7 по улице Шота Руставели уже давно жалуются в различные инстанции, но пока им приходится жить в полуразрушенном доме.