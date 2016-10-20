Жители Соединённых Штатов всё чаще заражаются венерическими инфекция, которые передаются половым путём, сообщает издание Gizmodo со ссылкой на данные специалистов Центра по контролю и профилактике заболеваний (ЦКЗ).

Наиболее распространёнными в США являются три заболевания. Согласно докладу, за прошедший год было зафиксировано 1,5 миллиона случаев заражения хламидиозом, около 400 тысяч случаев гонореи и почти 24 тысячи случаев заражения первичным и вторичным формами сифилиса (P & S). Исходя из этих цифр, специалисты заявили, что с 2014 по 2015 год, количество заражений P & S подскочило на целых 19 процентов, а рост заболевших гонореей и хламидиозом составил 12 и 15 процентов соответственно.

По словам директора ЦКЗ Джонатана Мермина, эти данные означают тот факт, что медицинские усилия по профилактике половых инфекций остаются на низком уровне.

"Мы достигли решающего момента для нации... Количество ЗППП растёт и многие из систем страны, направленных на предотвращение роста венерических заболеваний, провалились. Мы должны мобилизовать, перестроить и расширять спектр услуг в этом направлении", - заявил он, отметив, что за последний год было сокращено финансирование программ, направленных на борьбу с ЗППП.

Согласно указанным в докладе цифрам, две трети случаев хламидиоза и половина заболеваний гонореей приходятся на американцев в возрасте 15-24 лет. При этом часто пациентами клиник становятся гомосексуальные мужчины. Ситуация среди этой категории людей настолько критическая, что у них показатели устойчивости к антибиотикам против гонореи оказывается на порядок выше, чем среди гетеросексуалов. Ситуация среди женщин тоже вызывает опасения, если учесть, что среди них заболеваемость сифилисом в 2015 году выросла более чем на 27 процентов, хотя и остаётся на низком уровне (менее 10 процентов новых случаев инфицирования P & S).

Для решения проблемы эпидемии ЗППП ЦКЗ призывает медицинских работников, общественность, родителей, а также федеральные и местные органы здравоохранения усилить работу в воспитании и пропаганде безопасного секса. В частности, в ЦКЗ хотели бы видеть скрининг ЗППП частью стандартной медицинской диспансеризации.