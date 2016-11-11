Городские власти обратились к жителям Москвы с просьбой быть внимательными из-за сложных погодных условий. На дорогах 12 ноября обещают сильную гололедицу, сообщил СМИ заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Дождь в Москве в субботу сменится ледяным дождем, мокрым снегом, а к вечеру — снегом, который будет идти повсеместно, температура воздуха в ночь на субботу опустится до -5 градусов, передаёт РИА "Новости". К вечеру 12 ноября в Москве выпадет до 18 мм осадков, а прирост снега составит от 7 до 14 см.

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Бирюков уточнил представителям СМИ, что из-за ухудшения погоды спецтехника 11 ноября с 15.00 проводит выборочную противогололедную обработку опасных участков дорог. В 17.00 от наледи начали обрабатывать тротуары, подходы к остановкам общественного транспорта, станциям метро, подземным и надземным переходам, объектам социальной сферы и потребительского рынка, территорий ТПУ.

Колоны спецтехники выйдут на уборку улично-дорожной сети на всю ширину проезжей части, тротуаров, межквартальных проездов, парковок, дворовых территорий с последующей их противогололедной обработкой в 23.00 и в 5.00.

Пешеходные зоны обработают мелкогравийной крошкой, а в субботу утром спецслужбы начнут чистить крыши от снега и наледи.