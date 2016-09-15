Специалисты заповедника "Большехехцирский" спасли жителей села Казакевичево в Хабаровском крае от пьяной медведицы. Случай, когда дикие звери пробираются на территорию хабаровских сёл, не единичны – местные жители опасаются за своих детей.

Одна из жительниц села Казакевичево рассказала, что лично медведицу не видела, но наслышана о ней.

– Из местных жителей мало кто её видел, – рассказывает Metro Ольга. – В светлое время суток медведица вообще старалась не появляться. Были свидетели, видевшие её в тёмное время суток у подъезда дома, в котором проживают семьи военнослужащих.

Разбираться с медведицей пришлось руководству заповедника "Большехехцирский", который расположен возле села.

– Каждую осень медведи выходят в населённые пункты , – рассказывает Metro директор "Большехехцирского" Сергей Спиридонов. – Как сделала и эта гималайская медведица, которой где-то 3-4 года. Сначала её обнаружили на улице, потом видели возле садового участка, где поспели груши. Утром её обнаружили в сарае участка. Мне позвонил глава поселения, мы приехали с оперативной группой. Практически, в селе была создана чрезвычайная ситуация! В центре посёлка – медведица в сарае, утром дети в школу идут. Мы сделали оцепление. Сразу поняли, что зверь наелся забродивших груш, поэтому опьянел и лежал, не двигаясь.

Тогда Сергей Васильевич принял решение вызвать группу из охотуправления. Приехали специалисты с ружьём для усыпления животного. Когда медведица заснула, её погрузили в машину и вывезли на территорию заповедника.

– Проследили, как она просыпается, всё ли с ней в порядке, – вспоминает директор. – Она благополучно проснулась и осталась жить в заповеднике. Мы назвали её Машей.

Ольга Фото:

Спиридонов заявил, что медведи довольно часто выходят в местные населённые пункты – их привлекают пасеки и сады, где можно подкрепиться.

– Только за 2015 год, по данным единой диспетчерской службы, было зафиксировано 86 случаев выхода медведей в населённые пункты, – говорит он. – Люди сами их провоцируют. Пасеки – частная собственность, заборы в населённых пунктах слабенькие, кое-где всё поломано. Нет каких-либо отпугивающих устройств, даже элементарных консервных банок, я уже не говорю о дорогостоящей технике. Люди не пытаются обезопасить своё частное имущество.

Для борьбы с "бесчинством" медведей в заповеднике решили провести эксперимент – установить в разных населённых пунктах электрическую изгородь, которую также называют "электрический пастух".

– В прошлом году устанавливали в Казакевичево, в этом – в соседнем селе Бычиха. Это лента, по которой проходит ток в двенадцать вольт. "Пастух" безопасен для человека, но на животного может воздействовать. Естественно, никто не обязан каждый участок огораживать, но эксперимент мы проводим, пропагандируем, что изгородь может помочь. А так, обычно жители отпугивают медведей звонкими ударами о металлические предметы – тазики, вёдра. В некоторых случаях стреляют в воздух.

Ольга призналась, что медведи пугают местных жителей, которые в особенности боятся за детей.

– Медведи нас посещают не так часто, особенно в осенний период, – рассказывает она. – Мы к этому уже привыкли. Зверь ни разу не нападал, но всё равно страшно, особенно за детей. Так, в прошлом году нас посетил медвежонок, который, забравшись на дикую яблоньку, с удовольствием уплетал её плоды.

По словам женщины, косолапые легко преодолевают все препятствия, которые попадаются им на пути в село.

– От тайги наш посёлок защищает забор из колючей проволоки, но это для медведя не преграда, сквозь неё он пробирается без каких-либо повреждений, – утверждает женщина. – Наш посёлок находится на границе с Китаем, медведи мигрируют к нам и из соседнего государства. Голодного зверя ток не остановит. В селе Матвеевка был случай, когда медведь мародёрствовал на местном кладбище.