19-летний житель украинского города Черкассы Александр Панин получит последнюю модель IPhone 7 – ради новенького "яблочного" гаджета парень... сменил имя. Теперь по паспорту экс-Сашу зовут Айфон Семь Станиславович: таковы были условия акции сети магазинов техники на Украине.

– День размышлял, нужно ли это делать, но решил получить новые впечатления, – рассказывает Айфон Семь Metro. – Сначала все смеялись, думали, это глупая, плохая затея, что нет смысла участвовать, что меня обманут. Потом, когда всё получилось, люди стали поддерживать. Родители меня поддержали, хотя по их голосу ощущал, что они недовольны этой затеей. Многие пишут негатив: дебил, идиот конченный, но мне всё равно, кто что думает.

предоставила Анна Ткаля Фото:

Девушка парня Аня Ткаля призналась Metro, что по-достоинству оценила поступок своего молодого человека:

– Сначала не поверила, внимательно стала читать условия акции, искала подвох, но когда поняла, что всё это правда, конечно, поддержала его! Многие говорят, что это идиотизм, но я так не считаю. Если бы подобная акция проводилась ещё, я бы сама взяла, например, имя Макбук или Самсунг Гэлакси. А Саша своим поступком добился популярности, чего и хотел. Он всегда добивается, чего хочет. Я горжусь своим молодым человеком и с радостью рассказываю о его поступке всем своим знакомым. Кстати, теперь я иногда ласково называю его Симоном ("сим" – семь по-украински, прим. ред.)

Айфон Семь признался, что все его знакомые обращаются к нему по старому имени, а вот остальные предпочитают "гаджетово прозвище".

– Люди с машин кричат, на улицах подходят, здороваются, – смеётся парень. – Мне всё очень нравится, люди узнают, прославится, даже вы вот из Metro позвонили. Многие девушки называют ласково Айфончик, Сим, Айфоня, пишут в соцсетях. Мне и раньше писали, но не так активно.

Однажды Айфон Семь собирается вновь сменить имя, но точно не в ближайшие годы – пока его абсолютно всё устраивает:

– Честно говоря, я же не ходил в церковь, не отрекался от своего имени. Я же просто паспорт поменял, захочу, в любой момент обратно поменяю! Когда будут планироваться дети, тогда и сделаю это. А пока будут ходить как Айфон Семь.

У жителя Украины есть неполное высшее образование, учился он на бухгалтера, однако работать собирается по другой профессии.

– Вообще, я спортсмен, занимаюсь тяжёлой атлетикой, фитнесом, на роликах катаюсь. Может, когда-нибудь стану фитнес-инструктором.

В ближайшее время Айфон Семь отправится в Киев, где ему отдадут гаджет. Правда, перед этим у парня проверят паспорт на подлинность – чтобы убедиться, действительно ли он сменил имя. А когда Айфон Семь получит заветный телефон, то... вскоре с ним простится!

– Я разыграю выигранный iPhone между подписчиками у себя на ютуб-канале, меня и моя "пятёрка" полностью устраивает, – сделал неожиданное признание парень.