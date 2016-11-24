44-летний менеджер из Тель-Авива Чен Шуваль несколько лет делает трогательные снимки со своей собакой Чикой. Каждый раз он тщательно готовится к съёмкам и ловит редкий момент. В результате получаются милые фотографии – например, когда хозяин и пёс одновременно зевают или высовывают языки.

– Увлёкся этим года четыре назад, – рассказывает Metro Чен. – У меня появился смартфон, я научился пользоваться инстаграммом. Неожиданно я понял, что многим очень нравятся мои фотографии с Чикой. Благодаря моей собаке я увлёкся фотографией и даже купил свою первую профессиональную камеру. Учусь этому ремеслу и по сей день.

По словам Чена, серия снимков с Чикой называется: "Человек и его собака". Он их делает, чтобы показать свои особые отношения с любимым домашним питомцем. На страничку Чена Шуваля в Instagram (chsh72) подписано уже более тысячи человек. "Обожаю ваши фотографии, – пишет Чену девушка с ником marina_karmaI. – Глядя на них, чувствую, как замирает дыхание". "Так смешно, так прекрасно – благодаря вашим фото я улыбаюсь, спасибо!" – восхищается britt1343.

– Мне сложно объяснить свои эмоции на словах – я действительно очень люблю эти фотографии, – говорит Чен. – Часто мы делаем их дома, ловим какие-то особенные моменты. Снимки делать очень непросто, это же селфи. Прежде чем сделать хорошее фото, мне необходимо расслабиться, посмотреть, чтобы свет правильно падал как на меня, так и на Чику, поймать нужный момент. Иногда я трачу на эту работу часы – чтобы получился действительно удачный кадр.

По словам жителя Израиля, практически каждая фотография для него – очень эмоциональная, особенная:

– Я пытаюсь показать, насколько гармоничны наши взаимоотношения с Чикой. Порой мне кажется, что мы одно целое. Мы получаем заряд позитива друг от друга. Это делает нас счастливыми!