В Сибирь, Югру, на Ямал и Дальний Восток пришли аномальные морозы. Столбики термометров опустились до минус 50 градусов, а где-то и ниже.

Сразу на нескольких метеостанциях обновлены абсолютные минимумы температур. Рекордные холода для этого времени отмечены на Ямале, в Ухте, Воркуте, Нарьян-Маре.

Во многих регионах возникли проблемы с транспортом. Далеко не все автомобилисты смогли завести свои машины.

В ночь на 22 декабря на трассе в 50 километрах от Ноябрьска встали дальнобойщики. Все узлы и агрегаты грузовых автомобилей замерзли из-за мороза.

Однако жители регионов, скованных аномальными морозами, с юмором относятся к ситуации и сравнивают города, окутанные морозным туманом, с Сайлент Хиллом. В соцсетях можно найти много забавных фото и видео.

Один из жителей Сургута, например, снял видео, как, сидя на качелях в 50-градусный мороз, с удовольствием ест эскимо.