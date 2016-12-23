В Ростове специалисты газовой компании обнаружили квартиру, хозяин которой установил в одной из комнат отопительный котёл.

"Специалисты компании "Ростовгоргаз" выявили самовольную установку газового отопительного прибора в многоквартирном доме на улице Комсомольской в Пролетарском районе Ростова-на-Дону", – сообщает пресс-служба компании.

Выяснилось, что один из жильцов допустил грубое нарушение, установив в квартире отопительный котёл, что "могло привести к аварийной ситуации с непредсказуемыми последствиями".

Действующее нормативно-правовое регулирование не предусматривает возможность перевода одного или нескольких жилых помещений в многоквартирном доме с центральным теплоснабжением на иной вид индивидуального отопления.

В связи с этим у возмутителя спокойствия отключили в квартире газоснабжение "до исправления всех нарушений", а кроме того, о его поступке сообщили в жилищную инспекцию и в правоохранительные органы.