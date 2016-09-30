27-летний житель Подольска заказал убийство бывшей супруги. Он объяснил свой поступок желанием воссоединиться с малолетним сыном.

Вечером 25 сентября на Привокзальной площади в Чехове были задержаны подельники – Михаил и Сухроб. Там они должны были встретиться с предполагаемым исполнителем убийства, роль которого играл оперативник, передаёт телеканал "360".

Оперативник показал заказчикам паспорт женщины и две постановочные фотографии, после чего получил 10 из обещанных 300 тысяч рублей.

На этом история одного заказного убийства закончилась — нагрянувшие полицейские скрутили пособников.

"Я хотел, чтобы сын со мной остался", — пояснил на допросе Михаил, который после развода вернулся в родной Подольск, но постоянно наведывался в Чехов, к ребёнку.

В пресс-релизе подмосковного управления МВД называется иная причина несостоявшегося убийства по найму — сложности при разделе совместно нажитого имущества, предположительно, квартиры.

Подозреваемые были взяты под стражу, им грозит до 15 лет лишения свободы.