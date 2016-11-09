Правоохранители выясняют причины странного несчастного случая с жителем Приморского района, который был госпитализировали с ранением груди. 53-летний мужчина выстрелил в себя из арбалета. По одной из версий, это могла быть попытка суицида.

Инцидент произошёл 8 ноября около 17.00 в квартире в доме 13 по Новоколомяжскому проспекту. Стрела пронзила петербуржцу грудь, сообщает АН «Оперативное прикрытие». С проникающим колотым ранением грудной клетки, в тяжелом состоянии пострадавшего увезла скорая помощь.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.