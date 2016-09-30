Молодой человек из Нижнего Тагила Евгений Баранов решил продать за баснословные деньги первую модель телефона iPhone, который в январе 2007 года представил основатель компании Apple Стив Джобс.

Евгений выставил коллекционный смартфон на сайте продаж Avito, указав стартовую цену в... 1,25 млн рублей.

"Самый первый Apple iPhone 2G (1st Generation), новый, коллекционный, в плёнках, неактивированный, в полной комплектации, 2007 год выпуска, 8 GB", – говорится в описании товара.

– Это не шутка! – рассказал Metro продавец. – Установили такую цену, потому что эта модель на самом деле раритет в наши дни.

Приобрести коллекционный iPhone Евгений решил ещё в 2013 году – вместе с братом он нашёл мобильный телефон на аукционе eBay.

– Выкупили устройство у жителя Великобритании Джона Смита, доставки ожидали целый месяц, – вспоминает поклонник "яблочных" гаджетов. – Заплатили за него столько же, сколько тогда стоил пятый iPhone. С тех пор коллекционный гаджет хранится у нас. Теперь вот решили продать его, так как с выходом iPhone 7 товар стал редкостью, а тем более в таком состоянии!

Евгений признался, что ему поступало уже много разных предложений, среди них, правда, было много фейковых.

– Предлагали 600-800 тысяч, Range Rover Sport, Porsche Cayenne – но, возможно, это были шутки, – рассказывает Евгений. – Но были люди, которые хотели купить телефон на полном серьёзе – правда, давали за него 300-400 тысяч.

Один из таких покупателей, предложив 400 тысяч, наотрез отказался приобретать коллекционный гаджет за миллион – переписку с отказником Евгений предоставил Metro. "Оставь себе – никому он за лям не нужен!" – написал возмущённый покупатель.

А в столичном музее техники Apple Евгению вообще сказали, что возьмут телефон... бесплатно!

"У нас есть в экспозиции Айфон первого поколения в рабочем состоянии и не в единственном экземпляре, – сообщили в музее. – Это не раритет, можем забрать в дар или за символическую цену выкупить у вас".

Узнав, что первый покупатель iPhone 7 в Москве Степан Калинкин отказался перепродать новенький гаджет за 250 тысяч рублей, Евгений сильно удивился.

– Одним словом – балбес! – говорит тагильчанин. – Если хватит мозгов, может, перепродаст его лет через пять. Но, судя по всему, он его уже использует. И зря!

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Евгений жалеет, что в своё время выбросил много вещей, которые можно было бы сейчас продать за выгодную цену.

– К примеру, редкие наборы из под Киндер-Сюрприза, фишки от Chupa-Chups, фантики из под жвачек и прочее, что коллекционировал в детстве, – вздыхает Евгений.

Правда, переживать из-за этого тагильчанин перестанет – если в ближайшее время всё-таки найдётся тот самый клиент, который купит у него коллекционный телефон за 1,25 млн рублей.