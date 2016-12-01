На днях в Интернете появился ролик Mannequin Challenge, который сняли жители аварийного дома в Уфе. Они показали, что живут в отвратительных условиях, при этом власти ничего не делают для того, чтобы облегчить им существование.

Жители дома 70/7 по улице Шота Руставели много лет жалуются в различные инстанции, но пока ничего не меняется.

– Месяца два назад были на приёме у заммэра, – рассказывает Metro многодетная мать Миляуша Тимиршина. – Обещали, что уже в октябре нашу землю выставят на торги и застройщик будет нас расселять. Но нас всё ещё не расселяют, а чиновники ничего не делают.

Жители аварийного дома в Уфе сняли Mannequin Challenge на злобу дня

По словам Миляуши, в доме всё рушится на глазах – всё настолько плохо, что родители боятся оставлять детей в доме.

– Стены гниют, в коридорах сквозь трещины можно увидеть улицу, – говорит женщина. – В некоторых местах в доме лежит снег. Лестница, ведущая на второй этаж, рушится на глазах. Боимся грядущих холодов. В прошлые зимы укутывались в тёплые вещи, чтобы не замёрзнуть. Горячей воды вообще нет, она не была предусмотрена при строительстве дома. Нет ни ванной, ни душевых. Газ в квартиры не проведён, он есть только на одной кухне, которой все пользуются – а всего в доме проживает 30 семей. Так как стена, к которой крепится газовая труба, отходит, то и сама труба сгибается и лопается, поэтому постоянно вызываем службы газа.

По словам Миляуши, она проживает в доме с 2002 года. И сколько живёт – столько проблемы и существуют:

– Дом давно уже признан аварийным, он не пригоден для жизни. В администрацию ходим как на работу. У меня большая семья, три дочки. Боимся их дома оставлять, в любой момент всё может разрушиться!