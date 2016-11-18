Жительница Сестрорецка не платила четыре года за коммунальные услуги. "Жилищное агентство Курортного района" обратилось в суд и его выиграло. Дело ушло к приставам, которые возбудили производство, ограничили должнице выезд из страны, наложили аресты на имущество. Даже нашли счета в банках - на которых средств не оказалось. оБ этом сообщает пресс-служба судебных приставов Петербурга.

Должницу вызвали на прием к приставам. Приехала женщина туда на Ford Mondeo - а ушла пешком. Приставы арестовали автомобиль и передали его на хранение.

Теперь должнице нужно оплатить свой долг в 200 тысяч рублей. В противном случае право на автомобиль вернуть ей не удастся.

В начале ноября судебным приставам Петербурга пришлось искать новые способы взыскания долга - через социальные сети. За хранение наркотиков 24-летнему петербуржца привлекли к уголовной ответственности по статье 228 УК РФ. Согласно решению суда, он должен был выплатить штраф в размере пяти тысяч рублей.

Пристав нашел должника в соцсетях и отправил ему сообщение, в котором напомнил о долге, и прикрепил квитанцию об оплате долга. Молодой человек ответил, что постарается оплатить в ближайшее время. Что и сделал - через несколько дней деньги поступили на счет районного отдела судебных приставов. Долг посчитали выплаченным.