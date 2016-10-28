90-летняя жительница Магнитогорска Раиса Гладских решила завести свой аккаунт в Instagram.

"Я Раиса. Мне 90 лет. У меня двое детей, три внучки и пятеро правнуков. А я ещё ни разу не посплетничала на лавочке с бабушками. По-моему, для этого я ещё слишком молода!" — написала Раиса Афанасьевна под своим первым фото в профиле Instagram – raisa_90years_old.

Сейчас у Раисы Гладских почти полторы тысячи подписчиков. Она регулярно выкладывает новые фотографии, которые сопровождает историями из своей жизни. Если кто-то задаёт Раисе Афанасьевне вопросы, она охотно отвечает.

– Бабушка у нас уникальная, – рассказывает Metro внучка Раисы Гладских Татьяна. – Например, она до сих пор поднимается на четвёртый этаж самостоятельно, разговаривая со мной – и при этом не задыхается!

Оказалось, что вести страничку в Instagram бабушке помогают внучки.

– Фотографирую я, текст пишет моя сестра Лена, со слов бабушки, – говорит Татьяна. – Но она читает комментарии, отвечает. Теперь загорелась, хочет научиться всё делать сама!

– Идея с Instagram посетила нас летом, – вступает в разговор Елена Гладских. – Ей предложили, и она согласилась – наша бабушка всегда за всё новое, всегда у неё есть ощущение, что она со всем справится. С ней легко – она всё прекрасно помнит. Рассказывает всё очень подробно.

По словам Елены, Интернетом Раиса Афанасьевна заинтересовалась ещё семь лет назад, но дальше любопытства дело не дошло.

– Сейчас она пока ещё во всё вникает, с моей помощью. Она может включить компьютер, зайти в Instagram. Текст набирает, конечно, долго, пока я это делаю. А так, всё сама читает, смотрит. У неё есть смартфон, она им активно пользуется. Может написать SMS, сама себя сфотографировать. Тут, знаете, вопрос веры. Она как-то сказала: "Мне кажется, я бы даже президентом могла стать!" Благодаря этой самоуверенности она многого добилась.

Сама Раиса Афанасьевна признаётся, что осваивать Интернет ей непросто, но она старается преодолеть все трудности.

"Я всегда была очень сообразительной, – пишет она в Instagram. – Мне не надо было ничего объяснять дважды. Фотоаппарат – так фотоаппарат, микроволновка – так микроволновка. Но вот с этим вашим Интернетом, признаюсь, пришлось повозиться".

Instagram-цитатник Раисы Афанасьевны Гладских:

Всегда считала, что быть немного смешной лучше, чем быть скучной или жалкой.

У меня никогда не было ни времени, ни желания притворяться слабой. Я все могла сделать сама и мне это нравилось. Три года назад я залезла на стремянку и побелила потолок в своей кухне. Мне было 87 лет, а потолки у меня – три с половиной метра. Примерно за год до этого я перестала лазить в погреб. Хвастаться я тоже не люблю. Но внучки говорят – надо!

Я не знаю, зачем некоторым людям нужно постоянно брюзжать и жаловаться. Жалость – самое последнее из всех чувств, которое я хотела бы вызвать у людей по отношению к себе. Да, последнее время меня иногда немного заносит в сторону. Но ведь это магнитные бури, а не возраст!

Почему я до сих пор не превратилась в развалину с седыми волосами в линялом старушечьем платке на плечах? Потому что всегда нормально относилась к критике. Всему свое время. В хлопковых платках, завязанных под подбородком своевременно ходить в возрасте Алёнушки или ложиться в гроб. В любом другом возрасте они прибавляют женщине полвека и делают ее безликой молью.

Я родилась в 1926 году в семье сельских учителей. Точную дату уже не восстановить, в то время записи велись в амбарных книгах, и любой пожар мог уничтожить всю информацию. По моим умозаключениям это был сентябрь, но так повелось, что день моего рождения празднуется 9 мая.