Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский рассказал анекдот про президента США Барака Обаму и канцлера Германии Ангелу Меркель. Это произошло в ходе телепередачи "Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым", которая вышла в эфир в воскресенье, 27 ноября 2016 года.

Позже отрывок из передачи был опубликован на YouTube. За сутки видео посмотрели

Барак Обама говорит, [что] у него три кнопки: жёлтая, зелёная, красная. Зелёную нажал — Европы нет, жёлтую — Китая нет, красную — России нет. А Меркель говорит: "Вот у моей бабушки было три унитаза: золотой, серебряный и фаянсовый. Но когда русские вошли в Берлин, она обделалась в коридоре", — рассказал Жириновский и засмеялся.

Анекдот вызвал неоднозначную реакцию у участников шоу и зрителей. Однако Владимира Вольфовича это обстоятельство ничуть не смутило.

– Что не смеётесь? Не поняли, что ли? Это Россия! И Турция с Россией — Европа будет трепетать! Деньги грязные России и Турции не нужны. Будем работать на рубли и турецкие лиры! Плевать на вашу загнившую Европу! – подытожил политик.