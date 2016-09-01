Жители одного из домов в Кировском районе Петербурга на протяжении 2 лет платили взносы за несуществующий лифт, сообщает "Петербургский дневник".

Владельцы жилья написали жалобу в прокуратуру района, и была проведена проверка. Выяснилось, что жильцам приходили квитанции за капитальный ремонт, в которую была включена плата за использование и обслуживание лифта, которого никогда не существовало.

Было также установлено, что сумма со включённой в неё оплатой лифтового оборудования была определена региональной программой.

- Вместе с тем, этот дом по визуальному осмотру и паспорту многоквартирного дома лифтовым оборудованием не оборудован и никогда оборудован не был, - рассказали в прокуратуре.

Напомним, 1 июля в силу вступило постановление № 547 правительства Петербурга, по которому наличие лифтового оборудование не влияет на сумму выплат за капитальный ремонт, но с владельцев квартир продолжали брать деньги за его "эксплуатацию".

Прокуратура Кировского района постановила устранить нарушение закона руководством обслуживающей компании и возместить жителям дома все убытки.