Жильцы одного из домов на улице Ивана Черных в Кировском районе Петербурга (рядом с метро "Нарвская") продолжают свою борьбу с районной администрацией и ЖЭУ за элементарные блага человечества - душевую кабину. Дело в том, что в старом пятиэтажном доме, где находится коммунальная квартира, душ только на первом этаже на всю парадную. По словам жильцов санузел этот не пригоден для пользования.

Единственное спасение - душевые кабины в общих коридорах. Они были установлены незаконное - их заставили демонтировать, сообщает сообщает пресс-служба УФССП РФ по Санкт-Петербургу. Исполнение решения суда привели судебные приставы Кировского района города. Планировка коммунальной квартиры была приведена в изначальное состояние.

Как отмечает "Фонтанка", желающих помыться в доме немало. В коммунальной квартире, жители которой последними судились с администрацией района, живет 29 человек.

Жильцы дома пытаются решить вопрос о законной установке душевых с районной администрацией.