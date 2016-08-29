Французский актёр и гражданин РФ Жерар Депардье, прописанный в Саранске, открыл культурный центр. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба правительства Республики Мордовия.

Жерар Депардье открыл в Саранске обновлённый кинотеатр "Россия" и культурный центр своего имени, – говорится в сообщении.

Пришедших на открытие гостей Депардье поприветствовал по-русски, но саму речь произнёс на французском.

– Я горд тем, что живу в Саранске. Я благодарен моим друзьям – главе республики Владимиру Волкову и Николаю Бородачеву за то, что они содействовали появлению этого прекрасного киноцентра. Я восхищён тем, что напротив кинотеатра стоит замечательный храм. Культура и духовность всегда должны идти бок о бок, – сказал он.

В своей речи актёр также отметил достижения российской сборной на Олимпиаде в Рио, а ещё пообещал, что 18 сентября пойдет голосовать, как и другие жители Саранска.

В новом кинотеатре есть четыре зала: киноконцертный зал на 630 мест, два детских зала и зал для семейного просмотра.