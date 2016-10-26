Согласно новому исследованию Всемирного экономического форума, женщины в среднем работают на 39 дней больше, чем мужчины, сообщает BBC.

Учёные установили, что слабая половина человечества тратит на работу на 50 минут в день больше.

Тем не менее, в отчете говорится, что женщины тратят свое время на неоплачиваемую работу, т.е. на домашние дела и воспитание детей.

Самый высокий показатель затраты сил и времени у женщин зарегистрирован в Португалии,Индии и Эстонии.

Только в 6 странах мира - Швеции, Нидерландах, Дании, Новой Зеландии и Японии - количество загруженных дней у мужчин больше, чем у женщин.