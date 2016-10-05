Следователи устанавливают обстоятельства смерти молодой женщины, чьё тело было найдено у жилого дома в посёлке Ленсоветовский в Пушкинском районе Петербурга.
О страшной находке сообщили в полицию накануне вечером местные жители. Они рассказали, что в лесной посадке у 8-го дома в Ленсоветовском лежит мёртвая женщина лет тридцати, сообщает "Фонтанка". Погибшая была одета в белье леопардовой расцветки, черные колготки, кожаную куртку и синие джинсы. Лицо славянского типа, длинные русые волосы. Она лежала на боку, прижав к телу локти и колени.
Тело направили в морг, чтобы выяснить причину смерти. Личность женщины устанавливается.