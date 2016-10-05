Телеведущий Андрей Малахов не так давно присоединился к пользователям соцсети Instagram и теперь активно выкладывает фото. На этот раз он нашёл любопытный повод поделиться с подписчиками аккаунта фото с обнажённым торсом из примерочной. - За последние дни так надоели эти видео с #PFW (недели моды), что эта фотка - мой ответ всему происходящему в ленте: в примерочной московского бутика... Всем хорошего рабочего дня!, - подписал с иронией кадр Андрей Малахов. Поклонницы тележурналиста тут же...