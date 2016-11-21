реклама
Сегодня 12:19

Женщину, связавшую свитер для Путина, задержали

  • Ольга Захарец

Она пыталась передать свой подарок президенту во время саммита

реклама

В Лиме по окончании пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к президенту России Владимиру Путину подошла одна из журналистов из Перу по имени Хулиа Кастро.

Девушка попыталась остановить политика, но была задержана охраной.

Как пишет РИА Новости, позже выяснилось, что Хулиа хотела отдать Путину свитер, который сама связала для политика.

После нескольких часов, проведённых в комиссариате полиции, она признала, что выбрала не самое подходящее место и время для вручения презента.

Но в результате всё закончилось хорошо. Перуанку отпустили, а её подарок передали президенту России.

Напомним, что саммит стран АТЭС проходил 19-20 ноября в перуанском городе Лима. На форуме также присутствовал президент США Барак Обама, для которого этот саммит как для американского лидера стал последним.

В январе 2017 года пост хозяина Белого Дома займёт Дональд Трамп.

Самое популярное

Трансгендер Альбина Матюнина5Фото

Трансгендера Альбину Матюнину посадили в мужской изолятор
Собчак родила сына: Виторган выложил трогательную фотографию25Фото

Собчак родила сына: Виторган выложил трогательную фотографию

Светская львица Ксения Собчак родила мальчика
Дженнифер Лопес29Фото

Дженнифер Лопес на Latin Grammy Awards-2016 надела "голый наряд": фото с красной дорожки премии

Latin Grammy Awards-2016 отгремела в Лас-Вегасе на T-Mobile Arena. Праздник латиноамериканской музыки проводится ежегодно и каждый раз на красную дорожку Latin Grammy Awards выходят знойные красавицы. На этот раз количество откровенных нарядов на Latin Grammy Awards-2016 просто зашкаливало. Главной сенсацией премии была Дженнифер Лопес, которая вышла на красную дорожку в эффектном сексуальном черном облегающем наряде, который тут же прозвали "голым". Не отставали от нее и другие звезды Latin...
Детское "Евровидение-2016": В конкурсе победила представительница Грузии21Фото

Детское "Евровидение-2016": В конкурсе победила представительница Грузии

Она набрала 239 баллов
Знакомый мамы погибшего в Псковской области подростка: Она бы не допустила трагедии10Фото

Знакомый мамы погибшего в Псковской области подростка: Она бы не допустила трагедии

Псковские школьники, погибшие в посёлке Красные Струги, по-прежнему в центре внимания общественности
Зима в Петербург пока не возвращается: ожидаются сильный ветер и дожди4Фото

Зима в Петербург пока не возвращается: ожидаются сильный ветер и дожди
Андре Уорд11Фото

Бой Ковалёва и Уорда завершился скандалом: обсуждения и комментарии

В боксёрском поединке между Сергеем Ковалёвым и Андре Уордом на кону стояли практически все возможные чемпионские титулы в полутяжелом весе. Более того, оба боксёра подходили к бою непобеждёнными. Всё это вызвало огромный ажиотаж в мире бокса. Перед этим поединком мнения общественности разделились. Даже такие легенды, как Майк Тайсон и Леннокс Льюис, не сошлись во мнении. Железный Майк отдавал предпочтение Ковалёву, а Леннокс сделал ставку на Уорда. Впрочем, поначалу казалось, что равной борьбы...
Григорий Лепс 2Фото

Григорий Лепс упал во время концерта

Внезапный казус случился во время исполнения песни "Я счастливый, как никто"
Трагедия в Пскове: псковские школьники застрелились, видео выложили в Сеть. 18Фото

Трагедия в Пскове с подростками: школьники покончили с собой после обстрела полицейских

Погибшие псковские подростки, которые накануне обстреляли авто полицейских, вели трансляцию стрельбы в Periscope. Об этом рассказали сами погибшие 15-летние школьники. Девятиклассники признались, что три дня прятались в доме в Стругах Красных (в Псковской области). Девушка рассказала, что поссорилась с матерью. Та не пустила её ночевать к подруге, поэтому школьница убежала из дома. А когда мать нашла беглянку, то избила её на глазах у друзей. Трагедия в Пскове: В понедельник, 14 ноября, в одном...
Штурм дома с подростками из Пскова8Фото

Видео штурма дома с подростками из Пскова попало в Сеть

В Сети появилось видео штурма дома в посёлке Струги Красные под Псковом, где забаррикадировались двое подростков Денис и Катя. Его опубликовал на своей странице в Twitter пользователь Руслан Левиев. На записи видно, что бойцы Росгвардии перед применением светошумовой гранаты призывают подростков сдаться. Однако это не помогает. Переговорщик кричит в рупор: "Выходи, хватит валять дурака! Все устали. Только глупостей не натвори". После этого происходит взрыв на втором этаже дома. Видео штурма...
Петербуржцы опробовали каток на острове "Новая Голландия"15Фото

Петербуржцы опробовали каток на острове "Новая Голландия"

Корреспондент Metro побывал на новом катке и поговорил с его первыми посетителями
Голая Анастасия Волочкова, прикрывшись одеялом, сделала постельное фото18Фото

Голая Анастасия Волочкова, прикрывшись одеялом, сделала постельное фото
Смертельное ДТП с пешеходом в Горелово произошло из-за неисправного светофора2Фото

Смертельное ДТП с пешеходом в Горелово произошло из-за неисправного светофора

Трагическое ДТП случилось около шести вечера в Горелово в Петербурге 20 ноября. Под машину попала пожилая женщина. Авария произошла на пешеходном переходе на Таллинском шоссе, у дома №40. Автомобиль Hyundai не пропустил пешехода. - Я ехала мимо спустя несколько минут после случившегося, женщина лежала на дороге, метрах в 10 от пешеходного перехода, накрыта уже была. Рядом - цветная сумка - тележка на колесиках. Стояло два автомобиля ДПС и джип Hyundai. Очевидно, что причина трагедии -...
Открывшие стрельбу по полицейским подростки из Пскова погибли.14Фото

Подростки из Пскова, которые стреляли по полицейским, не могли застрелиться

Следственный комитет заявил, что 15-летние псковские парень и девушка, которых разыскивала полиция, забаррикадировались в частном доме в посёлке Струги Красные. В нём подростки вскрыли сейф, заполучили оружие отчима девушки и обстреляли машину полиции из окна дома. После нескольких часов переговоров стражи порядка пошли на штурм. Подростков они нашли мёртвыми и с огнестрельными ранениями. Причиной штурма полиция называет то, что подростки больше не выходили на связь с ними. Однако, в ходе...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира
Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

Metro вспоминает самые интересные высотные здания мира

1. Бурдж-Халифа Небоскрёб расположен в Дубае, высота 828 метров, носит звание самого высокого сооружения в мире. Внутри комплекса размещены отель, квартиры, офисы и торговые центры. Здание имеет 3 отдельных входа: вход в отель, вход в апартаменты и вход в офисные помещения. Кстати, в Дубае насчитывается больше всего небоскрёбов в мире. 2. Шанхайская башня Находится в районе Пудун города Шанхай в Китае. Высота здания составляет 632 метра. Здание разделено на девять вертикальных зон и облачено в...

Последние новости

В Сети появилась петиция с требованием запретить фильм Оливера Стоуна "Украина в огне"21Фото

В Сети появилась петиция с требованием запретить фильм Оливера Стоуна "Украина в огне"

Сегодня 12:00 Для этого предлагается закрыть доступ в Сеть, где будет демонстрироваться кинокартина

Самое популярное

Трансгендер Альбина Матюнина5Фото
В Сети появилась петиция с требованием запретить фильм Оливера Стоуна "Украина в огне"21Фото

Галереи и видео

Бузова и Тарасов разводятся: телеведущая резко сменила имидж после расставания с мужем13Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама