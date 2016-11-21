Женщину, связавшую свитер для Путина, задержали

В Лиме по окончании пресс-конференции по итогам саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) к президенту России Владимиру Путину подошла одна из журналистов из Перу по имени Хулиа Кастро.

Девушка попыталась остановить политика, но была задержана охраной.

Как пишет РИА Новости, позже выяснилось, что Хулиа хотела отдать Путину свитер, который сама связала для политика.

После нескольких часов, проведённых в комиссариате полиции, она признала, что выбрала не самое подходящее место и время для вручения презента.

Но в результате всё закончилось хорошо. Перуанку отпустили, а её подарок передали президенту России.