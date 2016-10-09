Пожар начался около 4 утра 9 октября, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Горела однокомнатная квартира на втором этаже многоэтажного жилого дома №28, корпус 1, по Комендантскому проспекту.

Несмотря на то, что площадь возгорания составила всего три квадратных метра, к ликвидации пожара пришлось привлечь 6 единиц техники и 28 человек личного состава.

С огнем боролись два часа. Как сообщили очевидцы в паблике "ДТП и ЧП/ Санкт-Петербург", 59-летняя хозяйка квартиры погибла.

По неподтвержденным данным, пожар начался после того, как находившиеся в квартире люди в состоянии алкогольного опьянения подожгли занавески на кухне.