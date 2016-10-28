Серьезное ДТП случилось ранним утром 28 октября в Красносельском районе Петербурга. По свидетельствам очевидцев, автомобиль сбил женщину с ребенком на нерегулируемом пешеходном переходе у дома №41 по улице Партизана Германа, недалеко от пересечения с пр.Народного Ополчения.

"На нерегулируемом пешеходном переходе сбита женщина с ребёнком, у обоих слетела обувь, лежали без движения лицом вниз, увезла скорая. Ребёнку 3-4 года, по одежде девочка", - сообщили первые свидетели ДТП.

Позже стали известны и другие подробности аварии с пешеходами на Партизана Германа.

Люди сообщили, что возможный виновник аварии - молодой человек, за рулем он всего три месяца. По предварительным данным, ребенок пострадал в ДТП меньше, а женщина - мать малышки - находится в критическом состоянии.

"Сбил молодой человек нерусской национальности. Когда все машины остановились, он решил проскочить на скорости 75 км/с. Сам водитель, который сбил, за рулем 3 месяца. По его словам, он решил "потаксовать", - рассказала в блоге петербурженка Рита Багдасарян.