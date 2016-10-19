Накануне, 18 октября, президент США Барак Обама принимал в Белом доме гостей. На его прощальном ужине все взгляды были прикованы к супруге главы государства Мишель Обаме.

Гостей поразил наряд первой американской леди, которая появилась в элегантном платье Atelier Versace. Наряд был сшит для неё на заказ, передаёт AFP.

"Сегодня для Мишель и меня это заключительный официальный визит и государственный ужин окончания моего президентства. Но все в порядке. Мы припасли лучшее напоследок", - заявил Барак Обама.

Кстати, за угощения на Южной лужайке Белого дома отвечал известный шеф-повар Марио Батали. Среди закусок были равиоли со сладким картофелем, салат из мускатной тыквы и мраморная говядина на шпажках. А вот итальянский яблочный торт с мороженым был съеден на десерт.

В финале вечера собравшихся порадовала своими песнями Гвен Стефани.