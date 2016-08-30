Жуткая авария, в которой пострадали двое человек, произошла утром во вторник, 30 августа, на вологодской трассе между деревнями Иссад и Весь в Волховском районе Ленинградской области.

По словам очевидцев в паблике “ ДТП и ЧП/Петербург”, виновник аварии – чёрный седан – пошёл на обгон КАМАЗа, выехал на встречную полосу, но не увидел там машину.

Он стал уходить от столкновения. Водитель “Ситроен” также решил избежать лобового и повернул в ту же сторону, что и седан. В результате машины встретились.

По словам очевидцев, в аварии серьёзно пострадала жена водителя «Ситроена» и их 9-летний сын, который ехал в машине без детского кресла.