Сергей Душечкин, эксперт "Аналитика Онлайн"

– В 2016 году у рубля был хороший шанс показать значительное укрепление, сравнимое с резким укреплением прошлого года, однако, по нашему мнению, предоставленная возможность уже, увы, упущена. На арену теперь выходят новые фундаментальные процессы в экономике, негативное действие которых до конца года будет оказывать умеренное давление на котировки рубля. В своих обзорах мы неоднократно подчёркивали возможность достижения долларом цены 57 рублей, однако, на дворе уже октябрь, а это традиционный месяц начала формирования долларовой позиции крупными корпорациями под выплату внешних долгов. Пик выплат по старой доброй традиции выпадает на конец декабря и начала января, так будет и в этом году. Основываясь на всех данных, можно предположить, что экономика России в целом спокойно переживёт временное падение котировок нефти до 35-40 долларов за баррель, а курс доллара при этом не превысит уровень 67 рублей. Этот уровень мы сейчас рассматриваем как максимальный до конца 2016 года и начала второй половины января 2017-го, после чего укрепление рубля начнётся с новой силой. Уровни в районе отметки 62,5, на наш взгляд, являются тем минимумом, ниже которого котировки доллара в этом году уже не упадут. И если присутствует острая необходимость в наличии валюты, то на текущих уровнях уже можно приступать к покупкам. Если же острая необходимость в наличии валюты в ближайшие 2-3 месяца отсутствует, то для покупки долларов и евро нужно дождаться более выгодных значений, расположенных в районе отметок 50 рублей по доллару и 60 рублей по евро. Фантастика? Не думаем.

Михаил Поддубский, аналитик ГК ТeleTrade

– Мы считаем, что потенциал дальнейшего среднесрочного укрепления рубля ограничен. Безусловно, краткосрочно мы ещё можем вернуться в район 62 рубля за доллар, но на горизонте в несколько месяцев велика вероятность увидеть всё же ослабление российского рубля. Ключевые факторы, оказывающие основное влияние на рубль – это динамика нефтяного рынка и риск-аппетит на глобальных финансовых площадках. Мы склонны считать, что бОльшая часть роста нефтяных цен уже позади, и сильно выше текущих уровней в ближайшие месяцы цены на нефть мы не увидим. Также, мы скептически относимся к возможному снижению объемов добычи со стороны ОПЕК и независимых производителей. С высокой долей вероятности до конца года мы увидим повышение процентной ставки со стороны Федрезерва, что может также оказывать давление на всю группу валют развивающихся стран, и российский рубль в том числе. Мы считаем, что на горизонте до конца года мы вполне можем увидеть рост курса доллара до 66-67 рублей. Но при этом мы не ждём резкого падения рубля. На наш взгляд, базовый сценарий – плавное ослабление рубля в ближайшие месяцы.

Павел Салас, региональный директор eToro в России и СНГ

– В данный момент больше причин говорить о падении стоимости национальной валюты к концу года, чем о росте. Исторически на рубль больше всего влияют нефть и доллар США – два актива, которые способны преподнести сюрприз под конец года. Чёрное золото после недавнего обновления максимумов этого года торгуется стабильно в ожидании новостей по сокращению добычи от членов ОПЕК. Если договорённости в конечном итоге достигнуть не удастся, то мы будем свидетелями масштабного обвала котировок, когда расстроенные инвесторы начнут закрывать длинные позиции. По доллару нас ожидают два события: выборы в США и декабрьская встреча Федеральной резервной системы, на которой будут решать вопрос о повышении процентных ставок. Грядущее голосовании не должно как-то серьезно отразится на котировке доллара к рублю, однако решение ФРС будет иметь серьёзное воздействие как на доллар, так и на все остальные пары, связанные с ним. Большинство аналитиков рассчитывают на повышение процентной ставки на следующем заседании. Всё вышеперечисленное в совокупности с положительными новостями по экономике США создаёт положительный фон для доллара как минимум до следующего заседания ФРС. Обобщая все факторы, можно предположить, что в ближайшее время по национальной валюте произойдет коррекция, в ходе которой она может скатиться до 65 рублей за доллар.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital

– Внимание рынка к курсу рубля были приковано до выборов 18 сентября. Многие эксперты предрекали обвал рубля, якобы власти "держат" искуcственный курс и отпустят его. Как выяснилось, курс никто не держит, рубль как повторял динамику сырьевых котировок, так и продолжает следовать за ними. В настоящий момент нет предпосылок для обвала нефти к 40 долларам, а примерно к такому курсу должна спуститься марка Brent, чтобы доллар вновь стоил дороже 70 рублей. Наш курс – 65 рублей за доллар и нефть 52 доллара за бочку.