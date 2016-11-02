Жалостливая песня в исполнении жителя Бишкека Данияра Токтомаметова могла затеряться на просторах Интернета, как и многие другие работы неизвестных авторов. Но произошло чудо – на 23-летнего киргизского рэпера, спевшего, как у него "слёзы текли вверх" из-за неразделённой любви, обратили внимание Михаил Галустян, Тимати и Кети Топурия.

Михаил Галустян репостнул песню Данияра у себя в Instagram. "Он сделал мой день!" – отреагировал 95yastreb95. "Удачи, брат", – сопереживает киргизу abdylda_ev. Всего на страничке комика читатели оставили почти 900 комментариев.

Тихим, грустным голосом Данияр поёт в своём произведении о своих чувствах. "Написал ещё один рэп для тебя", – с таких слов начинается его песня-признание.

Житель Бишкека красочно описывает первое свидание с возлюбленной. "Мы сидели у себя на районе, там мы ели лепёшку/майонез. И ещё пили грамотный "Дюшес"! Потом я сказал: "Я тебя люблю!" Ты мне сказала: "Я тебя не люблю" И я пошёл плакать".

Процесс слёзопускания Данияр описывает очень красочно, выходя за границы реальности и давая волю своему богатому воображению: "Слёзы текли направо, слёзы текли налево, слёзы текли вниз, слёзы текли вверх".

Кроме того, переживший неразделённую любовь юноша признаётся, что ему было плохо, а недальновидной девушке – хорошо. "Ты меня использовала! А я тебя люблю", – завершает свой рэп Данияр.