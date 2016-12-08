7 декабря на заседании Государственной Думы депутаты от КПРФ Вера Ганзя и Тамара Плетнёва пожаловались на график. Вера Ганзя заявила, что переработка может вызвать серьёзные проблемы со здоровьем. Тамара Плетнёва встала на её сторону, добавив, что женщинам-депутатам к тому же нужно дома кормить мужей.

Эти комментарии вызвали возмущение коллег по Госдуме. Так секретарь Генсовета "Единой России" Сергей Неверов посоветовал депутатам "сдать мандат и идти туда, где легко", сообщает “РИА Новости”. Спикер Госдумы Вячеслав Володин в свою очередь во время заседания намекнул на серьёзную конкуренцию за каждое место в зале.

Также сенатор Елена Мизулина посчитала жалобы женщин неоправданными, назвав ненормативный график "неотъемлемой частью работы" и посоветовав коллегам быть более выносливыми.

При этом первый заместитель председателя Комиссии ОП РФ по развитию общественной дипломатии и поддержке соотечественников за рубежом Сергей Марков считает, что подобные комментарии прозвучали вовсе не по инициативе женщин-депутатов, а по воле бизнесменов, которые не успевают заниматься своими делами, сообщает пресс-служба Общественной палаты РФ.

Сама Вера Ганзя позже заявила, что своим комментарием выразила общее недовольство, и добавила, что из-за рассмотрения 140 законопроектов на повестке половина из них проходит без обсуждения, передаёт “Комсомольская правда”.