Петербургский "Зенит" оформил трансфер 20-летнего полузащитника красноярского "Енисея" Алексея Исаева. Приобретение обошлось сине-бело-голубым в 15 миллионов рублей. Футболист будет заявлен за "Зенит-2", выступающий в ФНЛ.

– Во мне были сильно заинтересованы, поэтому я решил перейти в «Зенит». Я намерен работать на каждой тренировке, – цитирует Исаева официальный сайт клуба. – Для себя отметил, что "Зенит-2" – играющая команда, притом с характером, где все бьются до конца и не уступают борьбу.

На счету Исаева 35 матчей в составе "Енисея", в которых футболист трижды отличился забитыми мячами.