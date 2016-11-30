"Зенит" на стадионе "Петровский" обыграл "Уфу" со счётом 2:0. Переиграв крепкого соперника, сине-бело-голубые сокартили отставание от лидера чемпионата России московского "Спартака" до трёх очков.

В начале матча гости были гораздо ближе к забитому голу. На 14-й минуте вратарь "Зенита" Юрий Лодыгин спас команду после удара Вячеслава Кротова, а уже в следующей атаке защитник Александр Анюков вынес снаряд с ленточки ворот.

Зенитовцы ответили на контрвыпады уфимцев в концовке первого тайма. На 36-й минуте арбитр назначил свободный удар в девяти метрах от ворот гостей. К мячу подошёл Юрий Жирков, но его выстрел пришёлся в перекладину.



После перерыва подопечные Мирчи Луческу также с большим трудом создавали опасные моменты. К счастью, на последних минутах хозяева всё-таки подобрали ключи к воротам уфимцев. На 82-й минуте Жулиано вывел «Зенит» вперёд. Окончательный счёт в добавленное время установил Александр Кокорин.

– Результат матча с «Уфой» был гораздо важнее, чем показанная игры, – отмечает бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец. – Зенитовцы вполне могли и уступить. Нам помогло индивидуальное мастерство таких футболистов, как Витсель, Жулиано и Кокорин. Впрочем, главное действующее лицо – Юрий Лодыгин. Моменты у наших ворот возникали, но вратарь сыграл надёжно, позволив «Зениту» победить. Партнёры должны поблагодарить Лодыгина. Впереди важнейшая игра с «Ростовом».

Напомним, что следующий матч "Зенит" проведет в гостях 3 декабря против "Ростова" в рамках 17-го тура чемпионата России. "Уфа" 5 декабря сыграет дома с "Томью".