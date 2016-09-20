В Петербурге вечером 19 сентября прошел матч по футболу "Зенит"-"Рубин". На стадионе Петровский встречались команды в рамках Чемпионата России. Встреча закончилась с разгромным счетом - 4:1. Болельщики "Зенита" ликуют.

Голы провели Доменико Кришито (16-я минута, с пенальти), Роберт Мак (53), Виктор Жулиано (59), Артем Дзюба (63). В составе "Рубина" отличился Жонатас (86).

В начале первого тайма травму получил полузащитник "Зенита" Аксель Витсель и вынужден был покинуть поле.

"Зенит" набрал 15 очков и занимает третье место в турнирной таблице. Лидирует московский "Спартак" (19 баллов), на втором месте - столичный ЦСКА (17).

Что касается "Рубина", то он с 6 очками располагается на 12-й строчке.

В следующем туре сине-бело-голубые 25 сентября в гостях сыграют с махачкалинским "Анжи", а днем позже "Рубин" примет "Томь".

Добавим, последние матчи "Зенита" под руководством тренера Мирчи Луческу вызывают бурное обсуждение. Так, в Израиле в матче с "Маккаби" игра была такой напряженной, что болельщики до сих пор не могут прийти в себя. Подробнее ЗДЕСЬ.