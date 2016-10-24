Перед матчем с дебютантом чемпионата – «Оренбургом» – тренер «Зенита» Мирча Луческу пошёл на вынужденные перестановки. По сравнению с поединком Лиги Европы против «Дандолка» Мистер сделал сразу четыре замены.



По разным причинам матч с «Оренбургом» пропускали основные защитники «Зенита» – Доменико Кришито и Луиш Нету. Их отсутствие открыло двери в стартовый состав Ивану Новосельцеву и Евгению Чернову.



Кроме того, Мирча Луческу доверил место основного вратаря Михаилу Кержакову, который заменил на этой позиции допускавшего слишком много ошибок Юрия Лодыгина.



Как показала встреча с «Оренбургом», главный тренер «Зенита» не прогадал. Номинальный второй голкипер Михаил Кержаков не позволил гостям распечатать свои ворота. А вот сине-бело-голубые забили свой гол уже на 17-й минуте. Команде удался образцовый контрвыпад – Александр Кокорин разогнал атаку и выдал пас на Роберта Мака, который легко обыграл защитника и поразил дальний угол ворот «Оренбурга».



После забитого гола зенитовцы заметно сбавили обороты, включив режим экономии энергии. «Оренбург» не ставил перед игроками «Зенита» серьёзных задач, что позволило Мирче Луческу проверить ближайшие резервы. Уже к 70-й минуте тренер использовал все три замены. На поле появились Артур Юсупов, а также любимцы петербургской публики – легенда клуба Александр Кержаков и юный воспитанник Павел Могилевец.



Переиграв «Оренбург», зенитовцы снова сравнялись с лидирующим в чемпионате «Спартаком» по набранным очкам. Тем не менее, «Зенит» уступает лидерство красно-белым по дополнительным показателям. Зато отрыв петербуржцев от ЦСКА вырос до четырёх очков.

Бывший главный тренер и спортивный директор "Зенита" Борис Рапопорт в разговоре с Metro прокомментировал итоги поединка:

– Я не думаю, что была задача выиграть сегодня малой кровью. Скорее, так вышло ситуативно.

У «Зенита» в этом сезоне уже были матчи, когда он побеждал, не играя и на 50% своих возможностей. Контроль над мячом усыпил бдительность нашей команды, что позволило «Оренбургу» создать несколько моментов. Показалось, что «Зенит» не очень был готов к тому, что гости смогут прибавить. В принципе, мы могли пропустить ответный гол.

Я жду от Мирчи Луческу ротации состава. Тот же Чернов провёл хороший первый тайм. Он должен попадать в основную обойму. Если ему будет доверять тренер, то он вполне может заиграть на уровне Анюкова и других основных защитников. В «Зените»-2 он уже это доказал.