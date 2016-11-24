В поединке пятого тура Лиги Европы против израильского "Маккаби" зенитовцы добились пятой победы подряд. Таким образом, команда Мирчи Луческу по-прежнему не теряет очков на групповом этапе. Зенитовцы гарантировали первое место в квартере, заработав 15 баллов.



Несмотря на то что "Зенит" досрочно гарантировал себе выход в плей-офф, Мирча Луческу выставил на игру с "Маккаби" боевой состав. Удивило разве что присутствие в старте Луки Джорджевича, который до этого не так часто появлялся на поле. Дело в том, что тренерский штаб принял решение дать отдых основному форварду Артёму Дзюбе.



Сине-бело-голубые ответственно подошли к матчу. На протяжении всего поединка хозяева владели инициативой, забив два безответных мяча в ворота "Маккаби". В первом тайме голом отметился Александр Кокорин (44-я минута), а в концовке счёт прямым ударом со штрафного удвоил Александр Кержаков (90).

– "Маккаби" сегодня был очень слаб, – отмечает в разговоре с Metro бывший игрок "Зенита" Сергей Веденеев. – Думаю, что на игре израильтян сказались длинный перелёт и непривычная погода. Я бы не назвал игру с "Маккаби" хорошей. В действиях зенитовцев не было единого порыва. Я бы расценивал этот матч как хорошую тренировку перед поединком чемпионата России против "Краснодара".

В последнем туре "Зенит" 8 декабря встретится с голландским "АЗ".