"Зенит" официально объявил о приобретении. Новичком в клубе стал бразилец Эрнани. Он уже заявил в своем первом интервью, что готов к игре и хочет как можно быстрее приносить пользу "Зениту".

Бразильский полузащитник стал первым новичком клуба в зимнее трансферное окно. Соглашение рассчитано на 5 лет. Сумма контракта не разглашается, но по некоторым данным, заплатили за игрока 8 млн евро.

Эрнани Азеведо Жуниор родился 27 марта 1994 года в Сан-Гонсалу ду Сапукаи и является воспитанником «Атлетико Паранаэнсе».

За основную команду полузащитник дебютировал в 2013 году, а затем на правах аренды полсезона провел в клубе «Жоинвиль». В завершившемся чемпионате Бразилии Эрнани провел 24 встречи, в которых отметился четырьмя забитыми мячами.

В 2011 году футболист стал чемпионом Южной Америки в составе юношеской сборной Бразилии U-17.