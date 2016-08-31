Петербургский "Зенит" заинтересован в приобретении 21-летнего бразильского нападающего "Атлетико Минейро" Карлоса Карвальо, – информирует Globo. Сине-бело-голубые готовы выложить за форварда 4,5 млн евро. В нынешнем сезоне Карвальо провёл за свой клуб 22 игры, в которых отличился 5 раз.

Главный тренер питерцев Мирча Луческу известен своей симпатией к игрокам из Бразилии. Через его донецкий "Шахтёр", где румынский специалист работал до переезда в Россию, прошло немало молодых талантливых бразильцев, впоследствии заключивших контракты с большими европейскими клубами. Среди таких, например Виллиан из "Челси", Фернандиньо из "Манчестер Сити", Луис Адриано из "Милана".