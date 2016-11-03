"Зенит" в матче четвёртого тура группового этапа Лиги Европы дома переиграл ирландский "Дандолк" со счётом 2:1 и досрочно вышел в 1/16 финала турнира.

В составе петербуржцев дубль на свой счёт записал бразилец Жулиано (42-я, 78-я минуты). Ирландский клуб ответил на это мячом в исполнении Дэриал Хоргана (52-я).

Таким образом, "Зенит" одержал четыре победы в четырех матчах группового этапа и с 12 очками гарантировал себе участие в плей-офф. Несмотря на поражение, "Дандолк" с четырьмя очками сохранил второе место в группе.

"Зенит" в пятом туре группового этапа Лиги Европы 24 ноября примет тель-авивский "Маккаби", а "Дандолк" в тот же день дома сыграет с голландским АЗ.