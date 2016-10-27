Прогноз матча "Анжи"-"Зенит" 27.10.2016

Зенитовцы начали защиту добытого в прошлом сезоне Кубка России матчем против «Тамбова». В конце сентября сине-бело-голубые добились уверенной победы над представителем первой лиги со счётом 5:0.

Теперь на стадии 1/8 финала Кубка России команду Мирчи Луческу ждёт более серьёзная проверка: соперником петербуржцев станет «Анжи».

Махачкалинцы в этом сезоне уже отнимали очки у «Зенита». В восьмом туре Премьер-лиги команды сыграли вничью – 2:2. На дубль Артёма Дзюбы «Анжи» ответил голами Бернарда Бериши и Янника Боли.

После 11 игр чемпионата России махачкалинцы уверенно идут в середине таблицы. В последнем туре подопечные Павла Врбы легко переиграли «Томь» со счётом 3:0.

Сегодня Луческу из-за травм не сможет рассчитывать на основных защитников – Смольникова и Кришито. Все предматчевые расклады говорят о том, что «Зениту» в Махачкале будет непросто.

"Анжи"-"Зенит": 27 октября 2016 трансляция

Матч между «Анжи» и «Зенитом» начнётся в 18.00, игру покажет «Матч ТВ». Победитель этой встречи в четвертьфинале сыграет с сильнейшим в паре «Терек» – «Уфа».

Напомним, что из розыгрыша турнира уже вылетели ЦСКА и «Спартак».

Мнение эксперта и прогноз матча "Анжи"-"Зенит": 27.10.2016

Алексей Стрепетов, бывший игрок «Зенита»:



- Отношение «Зенита» к Кубку России должно быть стопроцентным. Руководство всегда ставит максимальные задачи во всех турнирах. «Зенит» поедет в Махачкалу за победой. Это не та стадия розыгрыша, где можно производить ротацию состава.

Игра будет очень сложной. «Анжи» – отличная команда с хорошим атакующим потенциалом. Заслуга нового главного тренера «Анжи» в том, что футболисты стали играть очень организованно. «Зениту» нужно будет максимально отодвинуть «Анжи» от своих ворот, мы должны заставить их постоянно обороняться. Нельзя позволить хозяевам забить первыми и тем самым завладеть инициативой.