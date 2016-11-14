В ночь с 13 на 14 ноября 2016 года жители Земли наблюдали самое яркое суперлуние за последние 68 лет. Об этом в понедельник сообщает AFP.

В эту ночь Луна проходила на рекордно близком расстоянии от орбиты Земли – 356 536 километров от нашей планеты – в связи с этим жители разных стран могли увидеть огромную красную Луну.

Главное условие, которое необходимо, чтобы увидеть суперлуние #– ясная погода. И так как московское небо практически всегда зимой затянута тёмное пеленой, предлагаем вам насладиться фотографиями огромной Луны, сделанными в других странах.

Напомним, что суперлуние – это астрономическое явление, происходящее при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом наибольшего сближения Луны и Земли.

Во время суперлуния спутник выглядит визуально намного больше и ярче обычного, примерно на 14% и 30% соответственно.

По прогнозам астрологов, следующее подобное суперлуние мы увидим только через 18 лет – в 2034 году.