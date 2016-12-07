реклама
Сегодня 12:22

Землетрясение воссоздали в Москве

  • Виктория Мельникова

Трагедию повторили в кино

реклама

Сегодня исполняется 28 лет с момента страшного землетрясения в Армении. В картине Сарика Андреасяна «Землетрясение», вышедшей в прокат, много кадров, доподлинно воссоздающих архивные снимки из Спитака, Ленинакана (ныне Гюмри) и других разрушенных городов (на фото слева реальная фотография, справа - кадр из фильма). 

Факты

В основу сценария легли документальные хроники и истории, рассказанные свидетелями землетрясения: медиками и сотрудниками МЧС; руководителями бригад, разбиравшими завалы; выжившими и спасёнными. 

10  тысяч кв. метров – такова площадь  декорации разрушен­ного после землетрясения города. Построена она была за полтора месяца на территории заброшенного московского завода. Туда было завезено 8 тысяч тонн строительного материала: дерево, пенопласт, бетонные блоки, асфальт...

Каждый съёмочный день завершался минутой молчания в память о жертвах землетрясения. 

После землетрясения 1988 года ни один ребёнок не оказался в детском доме – каждая армянская семья считала своим долгом усыновить сирот. Семья Андреасян стояла в очереди на усыновление четырёх детей. 

25 000  – официальное число погибших.

По неофициальным данным, погибших было 150 тысяч. Это одно из самых сильных землетрясений в истории...

 

 

 

Сарик Андреасян, режиссёр и сопродюсер картины «Землетрясение»

Как добивались такой точности?

Я сразу понимал, что «Землетрясение» не должно быть блокбастером на костях. Поэтому я много времени провёл в архивах, а когда начали снимать, обклеил архивными снимками стены в своём вагончике. Нам было важно передать случившееся почти документально. Мы покупали одежду тех лет в Гюмри – у армян не принято ничего выбрасывать, у моей бабушки есть целый шкаф одежды, которую она не надевала с 1972 года. 

Однажды пришла женщина с шарфом – её завалило в фойе университета у самого входа, именно этот шарф снимался в нашей картине.

Почему сцены разрушений снимали в Москве?

В Гюмри мы сняли начальные сцены до катастрофы. Понимаете, если бы мы там поставили на главной площади все эти гробы, нас бы попросили уехать. Бабушка, которая нам делала кофе во время съёмок в Армении, увидев пыль, которой мы всё засыпали, просто разрыдалась. Для местных это открытая рана.

Самое популярное

Как платить 1 рубль в месяц за Домашний интернет и цифровое ТВ?

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть
Авария в Ханты-Мансийске: трёх пострадавших в ДТП детей перевели из реанимации4Фото

Авария в Ханты-Мансийске: трёх пострадавших в ДТП детей перевели из реанимации

Трагедия в Ханты-Мансийске унесла жизни 11 детей и одного взрослого
Звёзды показали наряды на "модном Оскаре"45Фото

Звёзды показали наряды на "модном Оскаре"

Сальма Хайек, Леди Гага, Джиджи Хадид: звёзды показали шикарные наряды на Fashion Awards 2016
Кадр с места ДТП под Ханты-Мансийском4Фото

Опубликован список детей, погибших в страшном ДТП в Ханты-Мансийске

В социальных сетях появился список погибших в страшном ДТП в Ханты-Мансийске, пишет Ura.ru. Среди жертв – десять детей и двое взрослых. Список погибших детей и взрослых в ДТП в ХМАО 4 декабря 2016 года: 1. Виктория В. 2004 года рождения; 2. Тимофей Н. 2008 года рождения; 3. Дарья К 2005 года рождения; 4. Татьяна Т. 1991 года рождения; 5. Валерия С. 2006 года рождения; 6. Данил П. 2002 года рождения; 7. Мария Я. 2003 года рождения; 8. Регина Д. 2003 года рождения; 9. Кира С. 2007 года рождения;...
Уголовное дело передано в суд2Фото

Петербуржец, ограбивший 6 банков, предстанет перед судом

В Петербурге завершено уголовное дело в отношении мужчины, совершившего 4 разбойных нападения и 2 грабежа в офисах банков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу. 32-летний петербуржец с октября 2015 года по февраль 2016 года проникал в дополнительные офисы банков, используя нож, и открыто похищал денежные средства. Преступник грабил банки как в Петербурге, так и в Ленобласти. Ущерб от действий злоумышленника составил более 2,5 млн рублей. В ходе расследования грабителя опознали...
Скандал с интимными фотографиями Ольги Бузовой получил продолжение18Фото

Скандал с интимными фотографиями Ольги Бузовой получил продолжение
В Петербурге начинается оттепель, а потом вновь придёт зима2Фото

В Петербурге начинается оттепель, а потом вновь придёт зима

В течение дня 7 декабря в Петербурге погода изменится, температура воздуха повысится на несколько градусов. После -5 утром к вечеру в городе будет до +2. По прогнозу синоптиков, в Петербурге в среду ожидается сильный ветер - до 16 м/с, без осадков. Оттепель в Петербурге задержится на несколько дней. В четверг, 8 декабря, в городе ветер утихнет, но пройдет дождь со снегом, давление упадет до минимальных значений - 743 мм рт столба. Обратный процесс - резкое похолодание и изменение температуры на...
Metro узнало, кто сидел рядом с Путиным на "КВН - 55 лет!"13Фото

Metro узнало, кто сидел рядом с Путиным на "КВН - 55 лет!"

Звезды шоу-бизнеса поздравили Клуб Весёлых и Находчивых с юбилеем
Бузова и Тарасов побывали на вечеринке в честь игрока "Локомотива"18Фото

Бузова и Тарасов побывали на вечеринке в честь игрока "Локомотива"

При этом они пришли в разное время, чтобы не пересечься
Карта с первенством стран1Фото

На карте мира указали, какая из стран в чём первая

Ресурс Information Is Beautiful составил карту, на которую нанёс страны с указанием того, в чём они первые во всём мире. Так Россия указана лидером по количеству видеорегистраторов. Это не странно, учитывая мировую популярность бесчисленного количества безумных записей из России, снятых на видеорегистраторы. Также стоит вспомнить множество роликов, которые зафиксировали падение метеорита в Челябинске чуть ли не с любых возможных ракурсов, что поразило пользователей Интернета со всего мира....
Гарри Поттер и Проклятое дитя

Фанаты разочарованы восьмой книгой о Гарри Поттере

В ожидании книги-пьесы «Гарри Поттер и Проклятое дитя» почитайте рецензии, написанные первыми читателями на сайте Amazon, где можно купить и скачать новое творение Джоан Роулинг. Всего – 1778 отзывов. Рейтинг книги низкий – 3,3 из 5.  Бриттани Оценка: 2. Эх  "Давайте начну с того, что я люблю Гарри Поттера. Я с детства перечитываю все книги дважды-трижды в год. Я выросла на этих книгах. Они часть меня. Я назвала своих детей в честь героев саги. У меня на теле три татуировки, посвящённые...
Погибшая Мария Ланденбургер2Фото

В Германии зверски убита дочь сотрудника Еврокомиссии
Приём документов в первый класс в Петербурге стартует в декабре2Фото

Приём документов в первый класс в Петербурге стартует в декабре

На какие хитрости идут родители
Леонид Якубович попал в ДТП4Фото

Леонид Якубович вместе с женой и внучкой попал в ДТП

Леонид Якубович попал в аварию в Москве. Помимо известного телеведущего в машине также находились его жена и внучка. О том, что Леонид Якубович попал в ДТП стало известно накануне. Как сообщают СМИ, около 16:00 по московскому времени на 21-ом километре Рублёво-Успенского шоссе Mercedes ведущего капитал-шоу "Поле Чудес" столкнулся с легковым автомобилем Peugeot. Новость о том, что Якубович попал в аварию и,возможно, пострадал - мгновенно стала одной из самых популярных в интернет-СМИ. Однако,...

Новый раздел на сайте: "БЫЛО/НЕ БЫЛО"

Проверяем слухи в сети
5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира5Фото

5 богачей Кубка мира: самые "дорогие" хоккеисты турнира

В Канаде в субботу, 17 сентября, стартует главное спортивное событие года – Кубок мира

Последние новости

Женщина зарезала сожителя и двое суток решала, что делать дальше2Фото

В Петербурге труп на помойку вынесли бездомные за вознаграждение от сожительницы

Сегодня 12:08 На Большой Морской нашли труп мужчины в мусорном контейнере. На помойку во двор дома № 13 его вынесли бездомные. Сделали они это по просьбе женщины, проживающей в одном из домов на Разъезжей улице. Ею оказалась Наталья Степанова 1972 года рождения. Как сообщает следственный комитет Петербурга, погибший мужчина накануне выпивал вместе со Степановой в квартире. Однако между сожителями возникла ссора. 44-летняя женщина дважды ударила ножом мужчину. Через двое суток после случившегося Степанова...

Самое популярное

Авария в Ханты-Мансийске: трёх пострадавших в ДТП детей перевели из реанимации4Фото
Землетрясение воссоздали в Москве7Фото

Галереи и видео

Интимные видео и фото Ольги Бузовой хакеры выложили в Сеть29Фото
реклама

Последние новости

реклама

Мы Вконтакте

Мы в Facebook

Новости партнеров

Loading...

Пресс-релизы

реклама