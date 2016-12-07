Землетрясение воссоздали в Москве

Сегодня исполняется 28 лет с момента страшного землетрясения в Армении. В картине Сарика Андреасяна «Землетрясение», вышедшей в прокат, много кадров, доподлинно воссоздающих архивные снимки из Спитака, Ленинакана (ныне Гюмри) и других разрушенных городов (на фото слева реальная фотография, справа - кадр из фильма).

Факты

В основу сценария легли документальные хроники и истории, рассказанные свидетелями землетрясения: медиками и сотрудниками МЧС; руководителями бригад, разбиравшими завалы; выжившими и спасёнными.

10 тысяч кв. метров – такова площадь декорации разрушен­ного после землетрясения города. Построена она была за полтора месяца на территории заброшенного московского завода. Туда было завезено 8 тысяч тонн строительного материала: дерево, пенопласт, бетонные блоки, асфальт...

Каждый съёмочный день завершался минутой молчания в память о жертвах землетрясения.

После землетрясения 1988 года ни один ребёнок не оказался в детском доме – каждая армянская семья считала своим долгом усыновить сирот. Семья Андреасян стояла в очереди на усыновление четырёх детей.

25 000 – официальное число погибших.

По неофициальным данным, погибших было 150 тысяч. Это одно из самых сильных землетрясений в истории...