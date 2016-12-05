Почему в создании этого проекта решили остановиться именно на искусстве ХХ века?

К тому моменту, как я пришла в Третьяковскую галерею, в Лаврушинском переулке в год проходил миллион человек, а в здании на Крымском валу, где представлено искусство ХХ века – 270 тысяч. Я сама специалист по ХХ веку и сделала огромное количество международных проектов на эту тему. Каждый раз я видела невероятную реакцию на русское искусство ХХ века за рубежом и задавала себе вопрос – почему через эти залы в лучшем случае проходит 200 человек в день и можно ли что-то с этим сделать? Мы разработали целую программу по привлечению посетителей на Крымский вал, по привлечению их внимания к невероятным достижениям отечественного искусства ХХ века. Мне кажется, что в отличие от русского искусства ХIХ века, искусство прошедшего столетия недооценено российским зрителем.

Почему оно недооценено на ваш взгляд?

О, этот разговор займёт у нас очень много времени. Это сложный процесс, волны отрицания, забвения и вызывания определённых периодов в памяти. Сначала шельмовали авангард, потом, уже в 70-е, с некоторым презрением относились к соцреализму, пытаясь достать какие-то книжки по истории русского авангарда, которого не было в экспозиции. Потом он появился в экспозиции, уже в конце 80-х, в начале 90-х – тогда стали невнимательно относиться к искусству 60-х годов. Это искусство претерпело огромное количество неверных интерпретаций и теперь нуждается в очень точной, правильной оценке. Это тот век, который вывел русское искусство в абсолютный авангард художественного процесса, этого никто не может отрицать. Самая главная икона ХХ века – это "Черный квадрат" Малевича. Он хранится на Крымском Валу. У нас даже два "Чёрных квадрата".

Программа по продвижению галереи на Крымском валу и искусства ХХ века началась же не с этого проекта, а раньше. Появился медиафасад, выставки. Тот же Кандинский…

… и Кандинский, и Гелий Коржев. Вот сейчас мы открываем выставку «Оттепель», которая рассказывает об искусстве 60-х годов, а также специальные проекты и мероприятия вокруг основной коллекции Крымского вала - программа Ваш ХХ век в которой каждый четверг звезды арт-сцены и музыкального мира встречают гостей в залах экспозиции, аудиогид с записью впечатлений о "своём ХХ веке" яркими представителями арт- сцены и другие проекты.

На ваш взгляд удалось добиться ощутимых результатов?

Я думаю, что да. И количество людей, которые приходят на Крымский вал, даже за вычетом больших выставок, таких как Серов и Айвазовский, заметно отличается от того, что было несколькими годами ранее. Более того, многие люди, которые знали это здание просто как ЦДХ, с удивлением узнали, что здесь тоже Третьяковская галерея. Медиа-фасады сыграли огромную роль, и за эти полтора года люди наконец осознали, что это место, куда нужно приходить, что здесь интересно, можно прийти с семьёй, что здесь проходят интересные кинопоказы, лекции, не говоря уже о выставках. Мы к этому и стремились: чтобы люди приходили к нам, узнавали, что-то для себя новое и понимали, что то, что мы показываем, – это великие художественных достижения, которыми все должны гордиться.

Сколько времени заняла работа над проектом «Интенсив XX»?

Несколько месяцев.

Для нас это совершенно новый жанр.

Во-первых, было задействовано несколько очень серьезных институций: Правительство Москвы, Московский метрополитен, Третьяковская галерея. Мы активно сотрудничаем и выстраиваем взаимоотношения с городом, правительственными структурами с возможностью выхода в общественные пространства, особенно такое как Метрополитен.

Московское метро в контексте 20-го столетия – это не только прорыв инженерной мысли и глобальная стройка советской эпохи, но и памятник культуры, к созданию которого приложили руку как архитекторы, так художники и скульпторы, произведения который хранятся в собрании Третьяковской галереи. Третьяковская галерея и метро, можно сказать, просто созданы для объединения вокруг идеи искусства ХХ века.

Во-вторых, у проекта много составляющих: это и специальный поезд, и брендирование станции «Парк культуры», и запуск образовательного портала, и отдельные социальные сети. Мы постарались продумать разные способы коммуникации, включая любителей воспринимать информацию через видео или аудиоформат, чтобы заинтересовать аудиторию, и если она заинтересуется – предложить полноценный поход в галерею.

Для этого, например, оформление поезда выдержано в формате квеста: мы раскрываем фрагменты изображений и даем точные указания о том, как найти оригинал в музее: рядом с изображениями указаны зал и номер экспоната. В визуальной части проекта использование коллажа и фрагментов не случайно, это соответствует навыкам работы с современными технологиями.

Но «Интенсив ХХ» – это не только визуальное впечатление, это очень точные тексты, которые являются точкой отсчёта для представления о том, что такое авангард, что такое соцрелизм, что такое нонконформизм, что такое современное искусство. Эти тексты переписывались по многу раз. Мне даже пришлось самой участвовать в этом процессе. Мы приглашали людей, которые имеют навыки создания очень популярных текстов, адресованных молодёжи и цепляющих взгляд.

Иногда то, что нам казалось очень точным, эти молодые люди, не очень хорошо знающие историю русского искусства, не принимали. А что-то, что нам казалось довольно поверхностным и не столь важным, наоборот принималось на ура.

Были примеры разных подходов к подобного рода поездам, часть из которых до сих пор ходит. В каких-то случаях особенности восприятия в поездке совершенно не учитывались в длинных, графически не цепляющих глаз текстах на стенах. А в некоторых, как, например, в Шекспировском поезде, была несколько иная крайность. Я за то, чтобы довести некое высокое до того уровня, когда самый широкие массы людей могут это воспринять. Но нельзя перешагивать какую-то грань, и фамильярности с текстами Шекспира или произведениями искусства 20 века допускать, мне кажется, нельзя. Самое сложно было найти баланс, чтобы нам было не стыдно за эти тексты, чтобы они были абсолютно точными с исторической точки зрения и при этом цепляли глаз и разжигали интерес – потому что это же такая зацепка внимания, которая должна позвать познакомиться с явлением в целом.

А на родных не проверяли? На внуке например.

Внуку ещё шесть лет, я боюсь, он пока не поймёт. Я на нём проверяла тизер выставки «Серова» – сработало просто в яблочко. Мы руководствовались своими представлениями, своим опытом общения с огромной массой зрителей. Тот факт, что к нам приходит такое количество людей – как сейчас 600 тысяч человек на Айвазовского – само по себе свидетельствует о том, что мы понимаем, как надо разговаривать с публикой. Поэтому наша точка зрения здесь возобладала, но мы, конечно, прислушивались к нашим более молодым коллегам.

Что-то ещё планируется создать в метро кроме тематического поезда?

Специальное оформление входа на станцию метро, будут наклейки на входных дверях станции метро Парк Культуры обозначающие вход в некое "интенсивное" образовательное пространство. Оформление стен вдоль эскалаторного туннеля, стрелочки под ногами выходящих из поезда на платформу пассажиров: «Вперёд к Малевичу!», например, или «Навстречу Шагалу».

Переходы от кольцевой к радиальной линиям оформлили билбордами с использованием фрагментов шедевров нашей коллекции и призывом "вперёд в Третьяковку", даже появится возможность сфотографироваться в качестве отсутствующего персонажа на той или иной картине 20 века.

Помимо того, чтобы рассказать людям об искусстве 20 века и привлечь их в Третьяковскую галерею на Крымском валу, есть ли другие цели у проекта?

Это ещё и образовательный проект. Там действительно много текстов, которые рассказывают о жизни художников, об их картинах. Кроме того, на сайте проекта предлагается пройти более подробный курс. Даже есть возможность получить некий сертификат об окончании.

В проекте очень важна интернет-составляющая: сайт, социальные сети с чёткой стратегией активностей, видео и аудио, и конечно, использование промо-механик поскольку важно захватить внимание поколения, "живущего в сети", возраста 25-35 лет, так необходимого нам в качестве музейного посетителя.

Стоит ли сделать такие интенсивы по другим недооценённым периодам русского искусства?

Давайте мы посмотрим, как пройдёт эта программа, и подумаем.

Как вы будете оценивать успешность проекта?

Я думаю, что мы поймём это по количеству людей, которые будут приходить, по тому количеству вопросов, которые будут задавать нам в соцсетях. Ну и по сарафанному радио. Нам говорят: “Господи! Вы так раскрутили свои проекты! Какие огромные деньги вы вкладываете в это!» Мы не вкладываем в это огромные деньги, просто активно работаем