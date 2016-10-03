Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынесет свой вердикт по делу российской теннисистки Марии Шараповой во вторник 4 октября, сообщается на официальном сайте суда.

В начале марта Шарапова объявила, что в ее допинг-пробе, взятой во время Открытого чемпионата Австралии 2016 года, был обнаружен мельдоний, который относится к запрещенным Всемирным антидопинговым агентством (WADA) веществам с 1 января 2016 года.

Напомним, что международная федерация тенниса 8 июня дисквалифицировала Шарапову за употребление мельдония на два года с 26 января 2016 года. Теннисистка подала апелляцию в CAS. Ожидается, что срок дисквалификации будет сокращён на год.