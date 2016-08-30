12 сентября 2016 года Российский аукционный дом проведёт торги, на которых на продажу будет выставлен завод "Измеритель" на Чкаловском проспекте в Петроградском районе Петербурга. Завод оценивается в 650 млн рублей. На его территории будет возведено современное жильё и офисные здания, сообщает "АСН Инфо".

На территории предприятия можно будет возводить здания высотой до 28 метров по периметру квартала и до 33 метров в его глубине. Общая площадь жилых и офисных построек будет около 50 тысяч кв. м.

Новому владельцу будет разрешено снести все постройки на территории завода, которые сейчас занимают около 20 тысяч кв. м. Неприкосновенным останется только одно историческое здание площадью 1,5 тысячи кв. м.

Собственник участка в 1,37 га. в течение 4-х месяцев оборудует новую производственную площадку в Рыбацком.

Завод "Измеритель" был основан в 1928 году и изначально назывался артель "Радист". Артель являлась единственной в то время, производящей детали для радиоаппаратуры. Сейчас завод выпускает приборы контроля герметичности, медтехнику и оборудование для вакуумных систем.