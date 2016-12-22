Город украшен к новогодним праздникам, старт которым будет дан 24 декабря. Улицы Петербурга украшены гирляндами и светящимися фигурами, ёлка на Дворцовой площади ждёт приезда главного Деда Мороза страны из Великого Устюга.

С начала декабря было подключено более 4600 новогодних гирлянд. В канун праздников засверкали около 8000 праздничных украшений, сообщает пресс-служба СПб ГУП «Ленсвет». В прошлом году было подключено примерно столько же новогодних украшений.

На Невском проспекте засияли 200 гирлянд. Засветился световой фонтан на Манежной площади, декоративное панно в Шкиперском саду. Замерцали украшения на свыше 50 новогодних елях. Главную ель города на Дворцовой площади украсили гирлянды общей мощностью 15 кВт.

- Яркие светодиодные гирлянды придают городским объектам неповторимое сияние и экономят энергопотребление по сравнению с традиционными лампами накаливания, - отметили в пресс-службе предприятия. - Праздничное убранство города общей мощностью 2 МВт сохранится до 15 января 2016 года, а к концу месяца новогодняя иллюминация отправится на хранение.

Включение и отключение праздничной световой иллюминации города осуществляется централизованно в соответствии с графиком работы наружного освещения города.