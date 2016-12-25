Утром в воскресенье возле Сочи разбился самолёт Ту-154, на борту которого, по разным данным, находилось 92 человека.

– Из последнего слышал, что хвост самолёта упал на большом расстоянии от остальной части лайнера, – говорит Metro заслуженный пилот России Юрий Сытник. – Это говорит о взрыве самолёта. То есть, он развалился не от удара по воде, а в воздухе. Случилось что-то, что помешало экипажу осуществить взлёт самолёта. Ту-154 упал за три километра от береговой черты, это говорит о том, что всё произошло скоротечно.

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По мнению Юрия Михайловича, на сегодняшний день можно выделить три причины, по которым самолёт мог потерпеть авиакатастрофу над Чёрным морем:

– На первом месте взрыв на борту, на втором – что-то помешало экипажу выполнить свои обязанности и третье, самое маловероятное, это отказ техники.

Самолёт Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Чёрном море. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза и двое федеральных госслужащих.