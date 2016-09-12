Мосгорсуд признал законным решение Бутырского суда взыскать с родителей "школьного стрелка" Сергея Гордеева 2,5 миллиона рублей в пользу потерпевших по делу о стрельбе в московской школе №263. Таким образом, апелляция представителей семьи Гордеевых осталась неудовлетворённой.

Суд постановил взыскать компенсацию за потерю кормильца в размере 936 тысяч рублей, а также моральный вред в пользу матери и вдовы учителя – по 700 тысяч рублей. Кроме того, сыну убитого преподавателя географии будут выплачивать ежемесячно по 36 тысяч рублей, пока ему не исполнится 18 лет.

– С одной стороны, довольны, что суд оставил в силе решение, с другой – жизнь человека должна оцениваться выше, – заявил Metro адвокат семьи убитого учителя Игорь Трунов. – Мы изначально делали акцент на общемировые цены, говорили о сумме в одиннадцать миллионов рублей возмещения в пользу семьи. Цены на продукты питания и машины в Европе и в России одинаковые, а на жизнь человека кардинально различаются. Тем не менее, это будет определённая помощь семье, сироте, так что данное решение обжаловать не будем. При этом в ЕСПЧ будут рассматривать вопрос в отношении уголовного рассмотрения дела.

В то же время Трунов напомнил, что Европейский суд по правам человека будет рассматривать вопрос уголовного преследования старшеклассника, которого признали невменяемым.

3 февраля 2014 года Гордеев захватил в заложники учеников 10 класса школы №263, застрелил учителя географии Андрея Кирилова, а также ранил двух полицейских, один из которых позже скончался.